Kanada GP-l ei suudeta leida lahendust erakordse probleemi vastu

Metsümisejad on Montreali ringrajal korraldajatele peavalu valmistanud juba aastas 1978, kui seal peeti esimesed võistlused. Sellest ajast peale on erinevatel aastatel leidnud paljud metsümisejad oma lõpu just F1 autode ette jäädes.

Haasi piloodil Romain Grosjean'il tuli ootamatu kokkupõrge metsümisejaga reedesel vabatreeningul. Auto nina sai kokkupõrkes kannatada ning metsümiseja leidis oma kurva lõpu. Grosejan'i vihastas aga intsidendi juures kõige rohkem fakt, et looma oli televisioonis näidatud, nii et võistluste juhil oli teada, et üks sellistest loomadest on sellel rajaosal teele sattunud.

Antud teema tõstatati sõitjate poolt samal päeval uuesti ülesse, kui kohtuti FIA ametnikega. Seal põhjendas Whiting oma põhimõtteid ning rääkis, kuidas korraldajad plaanivad probleemile lahendust leida.

«Ma andsin neile täieliku selgituse, miks selline asi juhtus. Loomulikult me nägime metsümisejat ning ma uurisin järgi, kas teda on võimalik kinni püüda. Inimesed, kes teavad nendest loomadest kõvasti rohkem kui mina, ütlesid, et see oleks küllaltki rumal üritus,» rääkis Whiting Autosport.com-ile antud intervjuus sellest, kuidas nad probleemi lahenda üritasid.

«Me leidsime, et on parem kui me jätame ta sinna ning loodame, et ta ei tekita pahandust, aga kahjuks just seda ta tegi. Nad on sellel saarel põliselanikud, nad on kaitse all ning nad annavad endast alati parima, et minna kohtadesse kuhu nad ei ole oodatud,» rääkis Whiting metsümisejatest.

«Meie anname endast parima, et neid rajast eemale hoida. Me täidame nende tekitatud auke, aga nad lihtsalt kaevavad uued ja tihti tulevad ka nende kaudu rajale välja. See ei ole tore, aga me ei saa midagi selle probleemi vastu ette võtta,» lausus Whiting.