Eesti maastikurattasarja tiitlikaitsja Austa: sel aastal püüan ainult pojaga kala

Austa kinnitab talle omase huumoriga, et püüda võib veel ainult koos poja Jonathaniga kala. “Arvan, et midagi muud ma sel aastal tõesti enam ei püüa,” lisab ta lühidalt.

Koondarvestuses juhib sarja Veloplusi sõitja Gert Jõeäär, Red Bike /Wilo rattur Raido Saar on teine ning Veloplusi tiimi liige Peeter Tarvis kolmas. Jõeääre sõnul põnevus püsib, sest otsustatud pole midagi. “Mul on küll väike edu, kuid kuna kahe halvima etapi tulemus ei lähe arvesse, siis võib tagant veel keegi ettepoole kerkida. Rakveres tahaksin kindlasti võita, sest eelmisel nädalavahetusel Jõelähtmel peetud Eesti meistrivõistlustel pidin rahul olema teise kohaga ning uus võit oleks heaks lohutuseks.”