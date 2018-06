Trump: Põhja-Korea päästis olümpiamängud läbikukkumisest

Märtsis Pyeongchangis toimunud paraolümpia ajal lisas Trump, et ilma temata olnuks olümpiamängud läbikukkumine. «Kas ikka teate, et tegime olümpia toimumiseks head tööd? Isegi Lõuna-Korea president Moon ütles, et ilma Donald Trumpita poleks mängudest asja saanud. Jah, see on tõsi, mis seal salata. Raske on pileteid müüa, kui kardad, et tuumapomm pähe kukub. Aga kui Põhja-Korea teada andis, et osaleb olümpial, ütlesid kõik: ostame piletid ja sõidame!» kiitles Trump.