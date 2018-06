Eesti tippkergejõustiklased lähevad Balti meistrivõistlustele medaleid püüdma

Eesti Kergejõustikuliidu saavutsspordi juht Kristel Berendsen ootab Lätist kõrgetasemelisi tulemusi. «Heitjad on meil sel korral esindatud väga heal tasemel ja kettaheites ning odaviskes läheb kindlasti ka koondisesiseselt tihedaks rebimiseks. Mõnedel aladel on eri põhjustel esinumbrid puudu, aga see annab teistele võimaluse end tõestada. Loodan, et sportlased suudavad tugevas konkurentsis oma vormi headeks tulemusteks realiseerida,» sõnas Berendsen.