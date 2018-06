Jalgpalli MM: kes on soosikud, kes autsaiderid ja kes mustad hobused?

F-grupp: Saksamaa, Mehhiko, Rootsi, Lõuna-Korea

Viimane jalgpalli maailmameister, kes oma tiitlit edukalt kaitses, oli 1962. aasta Brasiilia koondis. Järgmise 13 MM-turniiri jooksul on võitja alati vahetunud. Suudab Saksamaa meeskond seda seaduspära murda?

Peatreener Joachim Löw langetas MMi eel koosseisu kohta kaks suurt otsust: 1) kaasas võistkonda lõppenud klubihooaja vigastuse tõttu vahele jätnud Manuel Neueri ja nimetas ta esiväravavahiks vaatamata Marc-Andre ter Stegeni hiilgavale hooajale FC Barcelonas, 2) jättis 23 MMile sõitja seast välja Manchester City ridades Inglismaa meistriks tulnud ääreründaja Leroy Sané. Löw on kogenud ja edukas treener, aga mõlemad otsused sisaldavad teatud riski. Tõsi, alagrupist edasipääs küsimärgi all olla ei tohiks.

Kuuel suurturniiril järjest alagrupist edasi pääsenud Mehhiko muudab põnevaks peatreeneri Juan Carlos Osorio komme teha taktikas suuri muudatusi. Vastane ei tea kunagi, mis teda täpselt ootab. Rootsi meeskonnal avaneb MMil võimalus tõestada, et nad suudavad Zlatan Ibrahimovicita olla edukamad kui eelmistel turniiridel koos temaga. Kahes viimases kontrollmängus Boliiviga 0:0 viigi teinud ja Senegalile 0:2 alla jäänud Lõuna-Korea edasipääs oleks väga ootamatu.

G-grupp: Belgia, Panama, Tuneesia, Inglismaa

Alagrupis on kaks kindlat favoriiti, kelle edasipääsu eeldatakse: need on mõistagi Belgia ja Inglismaa. Kui Belgia koondist nimetatakse kuldseks põlvkonnaks, siis Inglismaa tuleb finaalturniirile väga noore koosseisuga.

Belgia ongi üks nendest koondistest, kellel on vaja end MM-finaalturniiril enim tõestada. Kuidas sa nimetad kuldseks põlvkonnaks mängijaid, kes pole koondise tasandil suurt midagi korda saatnud? Täpselt sama on öelnud ka koondise peatreener Roberto Martinez. Ta mõistab, et koondisel on kvaliteeti, ent suurturniiridel läbilöömiseks tuleb olla psühholoogiliselt tugev. Eriti olukorras, kus fännide ootused on sedavõrd suured.

Martineze öeldule kirjutaksid ilmselt alla ka inglased, kes suurturniiridel tihti just vaimselt läbi põlevad. Pole saladus, et Inglismaa meedia on verejanuline, kuid tänavu tundub, et ka saareriigi vutispetsialistidel on jalad maa peal. MM-tiitlit neilt ei oodata, ent alagruppi pidama jäämist ei andestaks neile kodus keegi.

Esimest korda finaalturniiril mängiv Panama täitis unistuse juba MMile pääsemisega, Tuneesia mängib finaalturniiril üle 12 aasta. Tuneesia koondise kohta võib huvitava faktina esile tuua, et nende koosseisus on koguni üheksa Prantsusmaal sündinud jalgpallurit.

H-grupp: Poola, Senegal, Kolumbia, Jaapan

Tegu on vaieldamatult kõige tasavägisema alagrupiga, kus kõigil on arvestatav edasipääsulootus. On tõenäoline, et H-grupis näeme rohkelt väravaid. On ju kõigi nelja meeskonna tähtmängijad eelkõige ründajad. Poolal Robert Lewandowski, Senegalil Sadio Mane, Kolumbial James Rodriguez ning Jaapanil Shinji Kagawa.

Kui kellelegi grupis eelis anda, siis Poolale ja Kolumbiale. Poolat peetakse teatud mööndustega ka turniiri mustaks hobuseks, kes hea õnne korral võib jõuda kaugele. Kolumbia kasuks räägib fakt, et neli aastat tagasi Brasiilias peetud MMil jõuti veerandfinaali. Võrdluseks, Poola ja Senegal jäid finaalturniirilt eemale, Jaapan piirdus alagrupiturniiriga.

Senegalist rääkides meenub ilmselt paljudele eelkõige 2002. aasta edukas MM-finaalturniir, kus jõuti veerandfinaali. Praegune koondis nii tugev pole, kuigi nende suurimal staaril Sadio Manel on selja taga suurepärane klubihooaeg Liverpoolis. Senegallaste optimismi kahandas kindlasti mai lõpus tehtud 0:0 viik Luksemburgiga.