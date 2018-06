Kes hakkavad kihutama Viru rallil?

Kohe Ukraina – Eesti ühisekipaaži järel saavad stardi 2011. ja 2013. aasta Viru ralli võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder. Koduteedel sõitev Gross toob rajale juba möödunud aastast Eesti rallifännidele tuttava Ford Fiesta WRC. Järgnevad kolm võistluspaari stardivad võistlusele proto autodel. Numbri all kolm stardib Virumaa teedele Viru rallil mitmel korral poodiumil lõpetanud Egon Kaur (Ford Fiesta) ning teist rallit tema kõrval istuv Rasmus Vesiloo. Kohe nende järel saavad avapäeval rajale 2012. aasta Viru ralli võitjad Rainer Aus – Simo Koskinen (VW Polo). Hooaja esimest starti on uuel Ford Fiesta proto autol Virumaa teedel tegemas Roland Murakas – Kalle Adler, kelle võistlusnumbriks viis.

Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Esimese tagaveolise autoga stardivad Grossi Toidukaubad Viru rallile numbri all 26 Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3).

Eesti meistrivõistluste klasside liidritest on end hooaja neljandale mõõduvõtule registreerinud EMV3 klassis Allan Popov - Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV4 arvestuses Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV5 liidrid Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), EMV7 klassi punktiarvestuse esimesed Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3), EMV8 klassis Martin Saar – Karol Pert (VW Golf II) ning EMV9 klassi esikohta hoidvad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Estonian R2 Challenge ja EMV6 arvestuses on hooaja neljandale rallile registreerunud üheksa võistluspaari. Nende võistlusklasside stardirivi avavad numbri all 14. hispaanlased Raul Hernandez – Rogelio Penate Lopez (Peugeot 208 R2). Hooaja kolmandat meistrivõistluste starti on tegemas ka tänavu autoralli MM-võistlustel JWRC klassis osalev ja möödunud aastane Estonian R2 Challenge sarja võitja Ken Torn (Ford Fiesta R2T), kellele teist rallit kaarti lugemas Aleks Lesk.