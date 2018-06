Janek Õiglane pidi Ratingeni kümnevõistlusest viimasel hetkel loobuma

24-aastast Õiglast täna enam stardinimekirjadest ei leia, sest ta tegi nädala esimeses pooles treeningul viga jalale. Olukord polevat esialgsetel andmetel väga tõsine, mistõttu säilib võimalus, et vändralasel õnnestub kümnevõistlus enne EM-normi täitmise tähtaega ehk 15. juulit veel läbida. Selliseid võistlusi, kus normi saaks täita, on juuni lõpus ja juuli alguses aga keeruline leida, sest mitmed kodused (Eesti-Soome-Rootsi maavõistlus ja Rakvere lahtised mitm. meistriv.) ja välismaised (lisaks Ratingenile ka Kladno) jõuproovid on kavas lähima nädala jooksul.

Õiglane pole pärast eelmise aasta augustis Londoni MMil neljanda koha saavutamist mitmevõistlust teha saanudki. Sisehooaja jättis ta sügisese kaitseväe-kohustuse tõttu vahele, kevadisest Götzise võistlusest tuli aga loobuda talvel tekkinud kannapõrutuse tõttu.

Hetkeseisuga on Berliini EMile minemas eestlastest Maicel Uibo, Karl Robert Saluri ja Karel Tilga. Olukord võib muutuda aga juba eeloleval nädalavahetusel, kui Pärnus toimuval Eesti-Soome-Rootsi maavõistlusel asuvad isiklikku rekordit jahtima nii Tilga, Taavi Tšernjavski kui Hans-Christian Hausenberg. Täna võib seega jätkuvalt öelda vaid seda, et ainsana on koha EMil kindlustanud Uibo.

Õiglase puudumisest hoolimata on Ratingeni võistlus tulemas kõrgetasemeline, sest lisaks mitmetele tugevatele sakslastele on stardis ka maailma parim kümnevõistleja, prantslane Kevin Mayer. Götzises kaugushüppes nulli saanud seitsmevõistleja Grit Šadeiko jaoks on peamine EM-normi ehk 5900 punkti alistamine. Ratingeni võistluse stardinimekirja leiab siit.

Jaht kolmele EM-pääsmele:

1. Maicel Uibo 8514

2. Karl Robert Saluri 8137

3. Karel Tilga 8101

4. Johannes Erm 8046

5. Taavi Tšernjvaski 7873

Janek Õiglane ?

Hans-Christian Hausenberg ?