Jalgpallijuht Kivisild: Venemaa kaotus saudidele oleks rahvuslik katastroof

«Nad on väga suure rahvusliku surve all ja kõik mis jääb alla pääsule 16 parema meeskonna hulka on Venemaa jaoks läbikukkumine. Alagrupi ühte nõrgemat võistkonda Saudi Araabiat on Venemaal vaja kindlasti võita ja seda turniiri hästi alustada,» ütles Kivisild.

Kivisild ütles, et vahel on suured poliitilised aktsioonid püüdnud sporti ja ka jalgpalli mõjutada, kuid rahvusvahelised katusorganisatsioonid ning rahvuslikud jalgpalliliidud hoiavad iseseisvat ja apoliitilist joont. Pärast Krimmi okupeerimist kõlas poliitikas ja meedias väiteid, et Venemaalt tuleks jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamisõigus ära võtta. «Venemaa sai MM-i korraldusõiguse enam kui seitse aastat tagasi. Sellel ajal väga paljusid inetuid asju, mida me hilisemast teame, ei olnud veel juhtunud,» rääkis Kivisild. «Rahvusvaheline jalgpallikogukond püüab ennast poliitikast igati eemal hoida. Jalgpalli katuseorganisatsioonid peavad olema poliitiliselt sõltumatud ja need inimesed, kes jalgpalliliitudes tähtsaid otsuseid teevad, ei saa kuuluda parteisse, » lisas ta.

Kivisild tõi näiteks Nigeeria juhtumi 2014. aastal, mil sealne keskvõim üritas jalgpalliliidu juhtimist politiseerida ja määrata juhtideks poliitikutele sobivad inimesed. «Siis oli rahvusvahelise jalgpalliföderatsiooni positsioon üheselt selge - kuni valitseb taoline korralagedus on kõik Nigeeria klubid ja ka rahvuskoondis eemaldatud rahvusvahelisest jalgpallist,» rääkis Kivisild.

Teenekas jalgpallitreener ütles, et treenerite ja mängijate jaoks on kohtumised erineva emotsionaalse tasemega, näiteks kohtumised naaberriikide Läti, Soome ja Venemaaga. «Treeneritena ei näe me mängijate sisse, aga me teame, et mängijate emotsionaalne valmisolek on kindlasti teisel tasemel, kui mõne X vastasega kohtudes. Treenerite eesmärk keerulise vastasega kohtudes on mängida võimalikult hästi ja võimalikult väärikalt,» ütles Kivisild. Treenerid peavad tema sõnul tunnetama, kas aeg-ajalt tuleb meeskonda maha jahutada ning keskenduda sellele, mis on jalgpalliväljakul nende kontrolli all. «Treenerid saavad suunata oma energia sellele, et mängu tulemus oleks meile rahuldust pakkuv. See, mis toimub tribüünidel ja meedias ei ole meie kontrolli all ja sinna ei pea treenerid oma energiat raiskama,» rääkis Kivisild.

Rahvusvahelistele suurvõistlustele esitatud nõuded on aastast aastasse ainult karmistunud ning seetõttu puudub Eestil täna Kivisilla sõnul võimekus maailmameistrivõistluste tasemel üritust korraldada. «Eesti võimekus täna on korraldada UEFA superkarika finaalturniiri mõõtmes võistlusi,» ütles Kivisild. Ta märkis, et Eesti suurim staadion Lillekülas mahutab 15 000 pealtvaatajat, mida on MM-i korraldamise jaoks vähe ning «see arv tuleks korrutada kahe või veel rohkemaga, et üldse staadion tingimustele vastaks.» Kivisild lisas, et ka suurenenud terrorismioht on muutnud jalgpalli suurvõistluste korraldamise kallimaks ja see on hind, mida pealtvaatajad peavad maksma turvalisuse eest ostes kallimaid pileteid ja taluma turvanõuetest tingitud ebamugavusi.

Kivisild avaldas lootust, et maailmameistrivõistluste finaalmatši ideaalne paar võiksid olla Brasiilia ja Saksamaa. «Selle taga on neli aastat tagasi toimunud dramaatiline poolfinaal, kus Saksamaa materdas ülisuurelt enda kodus Brasiilia maa alla ning liikus edasi finaal. See oleks oma intriigilt ja mängu ilult üks vägevamaid finaalmatše, mida üldse oodata,» märkis Kivisild.