Tšernjavski Eesti kümnevõistluse erakordsest seisust: sellises seltskonnas on väga äge olla

16.-17. juunil toimub Pärnu rannastaadionil Eesti – Soome – Rootsi mitmevõistluse maavõistlus, kus Eesti koondist esindavad kümnevõistluses Karel Tilga, Taavi Tšernjavski, Hans-Christian Hausenberg, Ramo Kask ja Mikk-Mihkel Arro. Seitsmevõistluses on stardis Margit Kalk, Kristella Jurkatamm, Katre Sofia Palm ning Pärl Eelma.

Lisaks naabrite võitmisele on mitmel eestlasel eesmärk püüda Berliini Euroopa meistrivõistluste piletit. Nii Tšernjavskil kui Tilgal on norm täis, ent kuna normitäitjaid on rohkem kui kohti, pääseb Berliini kolm suurema punktisumma kogunud kümnevõistlejat. 7873 silma kogunud Tšernjavski on selles pingereas viies 7873 punktiga, Tilga 8101 punktiga kolmas.

Eesti kümnevõistluse erakordse seisu ja tugeva konkurentsi üle on Tšernjavskil hea meel. «Mul on kõigi normi täitnud meeste üle väga hea meel, oleme ju väiksest saati koos võistelnud ja kui kellelgi hästi läheb, siis ikka elad neile kaasa. Lisaks on see olukord väga motiveeriv. Kui ma ise normi täitsin, siis ma ei eeldanudki, et sellise tulemusega Berliini pääsen,» rääkis sportlane, kes loodab Pärnus koguda 8000 või 8100 lähedase punktisumma.

«Väga äge on sellise seltskonna sees olla, see on kergejõustikule üldisemalt ka kasuks tulnud, meie ala on hästi pildil. Sellised tuttavad, kes muidu kergejõustikust ei räägi, tulevad nüüd ka kümnevõistlusest rääkima,» lisas ta.

Soome ja Rootsi kümnevõistlejatest on parimate isiklike rekorditega soomlane Juuso Hassi 7734 punktiga ning rootslane Jakob Samuelsson 7620 punktiga.