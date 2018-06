Janno Kivisild kiidab Islandi MM-ile viinud jalgpallireformi

Janno Kivisild tunnistas, et jalgpall on traumaderohke mäng, traumade ravi on kallis ja nende ennetamiseks on klubisid ühendav jalgpalliliit investeerinud traumade uuringutesse ja nende ennetusprogrammidesse. «Jalgpall on kontaktne spordiala, kus täis jõus füüsiliselt heas vormis mängijad on vastamisi ja vigastused on seetõttu jalgpalli paratamatu osa,» rääkis Kivisild. «Kuid osa jalgpallitraumadest on ka teatraalsed, meie nimetame seda «Panso kooliks». See ei ole küll rusikareegel, ent aegajalt võib naljatledes küll öelda, et mida rohkem mängija maas väänleb, seda väiksem on vigastus,» lisas ta.