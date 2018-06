Morozov endisest meeskonnakaaslasest: loodan, et Anton pääseb MMil väljakule

22-aastane Mirantšuk mängis üle-eelmisel hooajal laenulepingu alusel Tallinna Levadias ja kerkis Eesti meistriliiga üheks säravaimaks mängijaks. Lõppenud hooajal säras venelane Venemaa meisterklubi Moskva Lokomotivi ridades. «Olen jälginud tema mänge Lokomotivis. Ta on enesekindlust kõvasti juurde saanud ja edasi arenenud. Treener teda usaldab ja loodan, et Anton jätkab samas vaimus. Isiklikult tahaksin teda MMil mängimas näha,» sõnas Morozov.

Venemaa koondises mängib ka Mirantšuki kaksikvend Aleksei Mirantšuk, keda ennustati MMi avamängus Saudi Araabia vastu Venemaa algkoosseisu, kuid ründaja jälgis kogu kohtumist vahetuspingilt. «Ma ei ütleks, et Aleksei on parem kui Anton. Ma arvan, et nad on võrdsed mängijad. Samahästi võiks kohtumist alustada ka Anton,» arvas Morozov.