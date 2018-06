Venemaa peatreener: olin rahulik enne mängu ja olen ka nüüd

«Mõnikord on fännidel palju põhjust rõõmustamiseks, mõnikord vähem. Ma olin rahulik päev enne mängu ja olen rahulik nüüd, sest ma tunnen oma mängijad. Rõõm on nendega koostööd teha,» rääkis Tšertšessov. «Iga treener sõltub mängijatest – seetõttu olengi rahulik. Miks ma peaksin olema surve all?» lisas juhendaja ning sõnas, et mängijad said avamängus suurepäraselt hakkama.