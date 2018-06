Reali president viskus Hispaania koondisest vallandatud Lopetegui kaitsele

Pereze arvates ajab Hispaania jalgpalliliit aga kiusu taga ning lepingu sõlmimine oli aus ja läbipaistev. «Meil olid lepingu sõlmimiseks kõik õigused. Presidendi vastus oli ennekuulmatu! Lepingu sõlmimisest on jäänud reetmise mulje, kuid miski ei õigusta seda, et Lopeteguid pole väljaku ääres oma meeskonda juhendamas!»

Hispaania kohtub täna avamängus Portugaliga ning koondist juhendab senine jalgpalliliidu spordidirektor Fernando Hierro. Lopetegui ütles BBC-le, et vallandamine oli üks tema elu kõige kurvemaid päevi. Madridi Realiga liitumist ta aga ei kahetse. «Olen täiesti kindel, et kõik, mida me tegime, oli aus ja selge. Rubiales õnnitles mind ja pärast seda.. ma ei teagi. Tahaksin, et ta oleks teisiti käitunud.»