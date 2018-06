Volvo Ocean Race'i viimasel etapil läheb ülitihedaks rebimiseks

Võistluse kuuenda, Hong Kong - Auckland etapi järel kuuendal positsioonil olnud võistkond on järgneva nelja etapi kestel teinud kohtadega 1-2-1-1 hiilgava tõusu liidrite sekka. Üldkokkuvõttes on Team Brunelil viimase, otsustava etapi eel MAPFRE-ga võrdselt 65 punkti, kuid juhib siiski MAPFRE, kuna punktivõrdsuse lahendamise reegel näeb ette, et parem on see tiim, kes on olnud edukam võistluse vahesadamates peetud lühirajasõitudes.