Praktilisi näpunäiteid jalgpalli MMi üleelamiseks

See on alles algus. Järgmistel õhtutel mängivad viiki ka Tuneesia ja Inglismaa ning Serbia ja Šveits. Vahelduseks saab Saksamaa jaanilaupäeva õhtul jagu Rootsist, ent kohe järgmisel õhtul teevad Poola ja Colombia jälle viigi. Ikka õhtul hilja. Ja tõuketeatis tuleb sama kindlalt kui surm, maksud või Inglismaa kaotus penaltiseerias. Ainuke häda, et tolle viimaseni on veel üksjagu minna, sest 24. juuniks on jalgpalli MMist mängitud kõigest kolmandik.