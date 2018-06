Lewis Hamilton: F1 on kiviaega kinni jäänud

Hamilton ei mõista, miks vormel 1 sarja juhid ei arvesta suurte otsuste tegemisel sportlaste nõuandeid, nagu tehakse teistel spordialadel. Britt sõnas, et vormel 1 peab võtma snitti teistelt ülemaailmsetelt aladelt, kuid tunnistas, et see nõuab aega. «Kui võrdleme vormel 1 sarja NFLi, jalgpalli ja teiste spordialadega, siis oleme kiviaega kinni jäänud. Me püüame järele jõuda, kuid see on pikk protsess,» rääkis Hamilton vormeliportaali Planet F1 vahendusel.