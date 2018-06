Täna: kas dopingusaagast räsitud Peruu või Bendtnerita Taani?

Enne mängu:

Peruu jõudis MMile esimest korda pärast 1982. aastat ning esimene suur võit saavutati kabinetis – kokaiini suhtes positiivse dopinguproovi andnud kapten Paolo Guerrero võistluskeeld suudeti edasi kaevata nii, et ta saab MMil mängida.

Ootused on kõrged, nagu Lõuna-Ameerikas ikka. Mitu aastakümmet jalgpallimaailma rentslis veetnud, ent Ricardo Gareca alias Tiigri käe all oma näo taastanud Peruu eesmärk on alagrupist edasi jõuda, mida poolehoidjad neilt nõuavad.