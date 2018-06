Draxler naeris Mehhikot tabanud skandaali üle

Mehhiko ajakirja TV Notas pidutsesid Mehhiko pallurid lõbutüdrukutega pärast 1:0 võitu Šotimaa üle. «30 VIP eskorttüdrukut korraldasid Mehhiko jalgpalluritele korraliku ärasaatmispeo,» kirjeldati juhtunut. Et pidu toimus siiski mänguvälisel ajal, ei karistatud pallureid mitte ühelgi viisil.

«Ma ei arva, et see kuidagi mängu mõjutab,» sõnas Draxler. «Neid uudiseid oli lõbus lugeda, aga ma pole kindel, kas ja mis sellest üldse tõele vastab. Olen kindel, et siia sõitnud jalgpallurid ei mõtle pidutsemisele, vaid jalgpallile. Pidutsemine pole ju asja tuum!»