Griezmann kiitis VARi kasutamist: hea töö!

Penalti realiseerinud Antoine Griezmann pakatas pärast mängu rahulolust ning rääkis Prantsusmaa telekanalile BeIN, et tervel meeskonnal on VARi kasutamise üle hea meel. «Ma arvan, et see siiski oli penalti, sest ta tõmbas mind vasakust jalast maha. Kui ma püsti tõusin, valutas see veidi. Ma ei simuleerinud,» sõnas ta. «Hea töö, et VARi kasutati.»