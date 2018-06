Šadeiko lõpetas Ratingenis esimese päeva seitsmendal kohal

100 meetri tõkkejooksus oli Šadeiko ajaga 13,51 viies ning ületas seejärel kõrgushüppes 1.69. Kuulitõukes jäi eestlanna parimaks tulemuseks 12.31, päeva lõpetas ta 200 meetri jooksus ajaga 24,74. Kokku andis see esimese päeva summaks 3484 punkti, ent Šadeiko isikliku rekordil graafikue jääb see tulemus alla tervelt 199 punktiga.

Lootused Berliini EM-normi täita pole siiski veel päris kadunud, sest EM-pileti annaks 5900 punkti, Šadeiko isiklik rekord on aga 6280 punkti. Schäferil on Ratingenis liidrina koos 3828 punkti, austerlanna Ivona Dadic on teisena kogunud 3776 ja kolmandal kohal olev sakslanna Louisa Grauvogel 3732 punkti.