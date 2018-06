Fotod: Moskvas sõitis takso inimestele otsa, viga said Mehhiko jalgpallifännid

Politsei võttis taksot juhtinud mehe vahi alla, Reutersi andmetel on tegemist Kõrgõsztanis juhiloa saanud isikuga. Võimude väitel kinnitas juht politseile, et ei sõitnud inimestele otsa meelega. «Ta tõmmati autost välja ja jooksis minema, aga püüti kohe kinni. Mees hüüdis, et tema pole midagi teinud,» kirjeldas üks pealtnägija.