Individuaalselt on meeste kümnevõistluse liider rootslane Frederick Ekholm 3914 punktiga. Taavi Tšernjavski on teine (3889 p) ning rootslane Kevin Fankl kolmas (3791 p). Eestlastest on Mikk-Mihkel Arro 7. (3442 p) ning Ramo Kask 9. kohal (3367 p).

Kurvalt lõppes avapäev aga kahele eestlasele, kes lootsid EMile mõeldes head tulemust näidata. 400 m jooksus küll starti tulnud, et seljavalu tõttu mitte jooksnud Karel Tilga on 12. kohal (3135 p) ja kaugushüppes nulli saanud, ent jätkav Hans-Christian Hausenberg 14. (3089 p) kohal.

Naiste seitsmevõistluses on liider soomlanna Maria Huntington (3565 p). Eestlannadest parimana on Pärl Eelma 7. kohal, punkte on tal koos 3189. Kristella Jurkatamm hoiab 8. kohta 3182 punktiga. Margit Kalk on 10. (3151 p) ning Katre Sofia Palm 11. kohal (3056 p).