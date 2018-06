Eesti rattur ei saanud ränkraskel etapil tulemust kirja: olin kehv

Kui Nõmmela saavutas 52. koha ja lõpetas grupis, mis kaotas võitjale umbkaudu kümme minutit, siis Räim finišisse ei jõudnud. Räim kommenteeris oma Facebooki leheküljel ränkrasket etappi järgmiselt: «Juba alguses tundsin, et jalad on kui betoonblokid. Siiski lootsin, et kannatan veidi veel ja küll tunne läheb paremaks. Seda aga ei juhtunud, olin ikka täitsa null ja kehva. Mingit selgitust ei oska tuua ja vabandustka mitte. Olin kehv ning sattus olema halb päev. Tuju tegi rõõmsaks Neilandsi soolovõit.»