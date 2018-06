Fernando Alonso tegi Toyotaga ajalugu

Alonso jaoks oli see esimene Le Mans, kus ta sõitjana osales. Nii edukat debüüti oli hispaanlasel raske loota, kuid Alonso ja tema meeskonnakaaslased Sebastien Buemi ning Kazuki Nakajima tegid ülimalt eduka võistluse. Sellega lõppes ka Toyota meeskonna pikk ootus Le Mans 24-tunni sõitudes, kuna see oli esimene kord, kui Toyota võidukalt lõppu tuli.

Nüüd on Alonso nimel kahe suure ja ajaloolise motospordi võistluse võidud: hispaanlane on kahel korral võitnud Vormel 1 sarjas Monaco GP ning nüüd on olemas ka Le Mans 24-tunni sõidu võit. Kolmas suur võistlus, mida Alonsol veel pole, on Indianapolise 500 sõidu võit.