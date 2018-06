Video: noor Eesti rallisõitja üritas purustada kuulsat hüpperekordit

Aastal 2014, kui viimati Viru ralli toimus, said internetis ootamatult kuulsaks Priit Koik ja Uku Heldna, kes suutsid oma BMW M3-ga hüpata hinnanguliselt üle 55 meetri. Sellest hüppest tehtud videod said maailmas vägagi kuulaks, ning erinevates kohtades vaadati seda hüpet kokku üle miljoni korra.

Kuigi rekordist jäi natuke puudu, siis antud hüpe oli siiski tõeliselt vaatemänguline. Kusjuures rallisõitjate seas levis kuulujutt, nagu oleks rekordi omanik Koik lubanud kinkida uue BMW ralliauto just sellele võistluspaarile, kes tema rekordi üle hüppab. Kuna keegi rekordit siiski ei ületanud, siis väide jäi kahjuks tõestamata.

Arvestades, et Eesti meistrivõistlustel osalevate sõitjate autod on suures osas ise valmis ehitatud, siis üldiselt ei ole need päris sellisteks hüpeteks mõeldud. Nii sai ka tänu sellele hüppele veidi kannatada Virvese võistlusmasin, kes pidi hiljem tehniliste probleemidega ralli katkestama.