Andres Vaheri kolumn: vana ja aina parem Portugali vein

Tunnistan ausalt: mul on neist arutlustest-vaidlustest, kes – vabandust, kumb – on parim ja kes on üldse kõigi aegade parim, üsna kõrini. Kahtlemata on jalgpallil head ajad: iial varem pole seda mängu terve kümnendi vältel valitsenud korraga kaks nii säravat võlurit. Kuid kurb – kui mitte öelda labane – on jälgida, kuidas iga võitu ja kaotust, väravat ja eksimust rajult üle võimendatakse ning kohe maailma muutvaid järeldusi tehakse. Vastandamine ainult vastandamise pärast on mõttetu.