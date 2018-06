Kohtuuksed hakkavad paukuma? Ogier ei taha punktidest niisama loobuda

Kaks kuud tagasi Mehhiko MM-ralli power stage'i võitnud Ogier' äravõetud punktide põhjus peitus prantslase sõidustiilis: ta rammis kahte rajale pandud kunstlikku šikaani ning ajas need paigast ära.

Kohtunike otsusest ilmnes, et enne otsuse tegemist kuulati üle nii Ogier kui tema kaardilugeja Julien Ingrassia, aga ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson, mänedžer Richard Millener ja logistik Iain Tullie. Seejuures apelleeris Ogier ka sellele, et võrreldes eelviimase katsega oli šikaani asetus veidi muutunud, kuid see väide lükati kaamerapildi abil ümber ning prantslasele määrati kümnesekundiline ajatrahv.

Ogier, Wilson ja M-Sport vaidlustasid otsuse, kuid mai lõpus leidis FIA, et toonane otsus oli õige ja Ogier peabki punktidest ilma jääma. Kuigi alguses tunnistas Wilson, et peavad FIA otsusega leppima, kinnitas britt nüüd Postimehele, et võitlus jätkub.

«Me pole veel täpselt otsustanud, kuhu ja kuidas me otsust edasi kaevata saame. Aga oleme seda olukorda Sebastieniga arutanud ning oleme jõudnud arusaamale, et peame veel ühe sammu edasi tegema,» rääkis Wilson.

Ogier’ meelsust FIA erinevate reeglite osas sai näha ka Sardiinia MM-ralli lõppedes, kui tema ja kaardilugeja Julien Ingrassia said 19. katse finišisse maha unustatud ajakaardi tõttu rahatrahvi ja hoiatuse.

Ogier' käest uuriti pressikonverentsil enne karistuse ilmnemist, mida prantslane olukorrast arvab. «Me ei eksinud ju reeglite vastu, kui reegleid ei olnudki. Aga viimaste sündmuste valguses ma ei imestaks, kui seda hakatakse uurima.»

FIA võttiski asja uurimise alla ning pärast juurdlust otsustati mõlemat prantslast karistada 5000-eurose rahatrahviga. Peaks selline asi aga tulevikus uuesti juhtuma, kaotavad nad oma Sardiinia ralliga kogutud punktid - 22 punkti sõitjate arvestuses ning 18 punkti tootjate arvestuses.

MM-sarja üldarvestuses on Thierry Neuville'i (Hyundai, 149 punkti) edu Ogier' ees 27 punkti. Ott Tänak (Toyota) on 77 punktiga kolmas.