Panama tee tõotatud maale: vaesus, liidri surnuks tulistamine, tänased pisarad…

«Rahva hääl on kõlanud. Pühitsege Panama ajaloolist suurpäeva! Homme on tervel meie kodumaal vaba päev.»

Samal ajal kui seal juubeldati, tõusis mujal möll. Panama viigivärav oli pehmelt öeldes äärmiselt kahtlane – ükski videokordus ei tõestanud, et pall ületas täielikult väravajoone. Panamat nood arutelud mõistagi ei loksutanud.

«Mängijad tegid suuri ohverdusi,» on pikaaegselt Panamas töötanud inglasest treener Gary Stempel ühes ESPNi usutluses sõnanud. «Majanduslikult ei olnud siin neil millegi nimel mängida. Küsimus oli vaid tahtes tulla jalgpallitrenni. Oli tohutult suur väljakutse hoida nad motiveerituna, et nad siiski iga päev harjutada sooviks. Treenerid üritasid aidata. Aeg-ajalt andsime neile raha.»

Kirsina tordil mõjus 2011. aasta Gold Cup, kus Panama suutis alistada USA. See oli Ühendriikide üldse esimene kaotus tolle turniiri ajaloos. 2014 MMil jäi juuksekarv puudu lisavalikturniirile pääsust, kui otsustavas mängus tollele samale USA-le kaotati. Mehhiko lipsas mööda.

Viimatise sammu eest maailma paremiku suunas on tänatud kolumbialast Hernan Dario Gomezit. 1998 Kolumbia kuldse põlvkonna ning neli aastat hiljem Ekuadori MMile tüürinud Gomezist saab täna kuues treener, kes juhendab finaalturniiril kolmandat koondist.

«Tegite teatud asju halvasti ja Jumal sundis teid selle eest maksma. Aga ta tasub teile, kui võtate end kokku ja parandate vead,» lausus Gomez. «Selles peituski edu võti. Nad tunnistasid vigu, ei vaadanud vastastele alt üles ja ühinesid nagu tõeline perekond. Kõik ebaolulised välised mõjutajad lülitati teadvusest välja.»

Uued katsumused seisid aga ees. «Panama pere» sattus keset uut MM-valiksarja silmitsi võimalikult raske olukorraga. Keskväljaku absoluutne aju Amilcar Henriquez tulistati eelmise aasta aprillis Colonis koduuksest väljudes surnuks. Väidetavalt sai talle saatuslikuks, et üks pereliige oli narkokaubanduse ketis valinud vale poole… Ehkki Panamas on registreeritud vähem mõrvasid kui mistahes teises Kesk-Ameerika riigis, vahendatakse just seal kokaiini teel Kolumbiast USA-sse.