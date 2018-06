Schumacheri perekond tänas kõiki tema fänne ilusa žestiga

Näitusel on välja pandud 20 masinat Schumacheri säravast karjäärist, näiteks on oma koha leidnud tema Ferrari võistlusmasinad, aga ka sakslase esimene kart, tema vormel Ford võistlusmasin ning ka Jordan 191, mille roolis tegi Schumacher oma F1-debüüdi.

«See on Schumacheri perekonna tänuavaldus Michaeli ja autospordifännidele. See on perele kergenduseks, sest annab võimaluse vaadata, milline Michael kunagi oli, mitte ainult keskenduda tema haigevoodile.»