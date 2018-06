32 riiki ja 32 jalkafänni. Suur õllejanu, imetlus Venemaa suhtes, võhivõõraste sakslaste suuremeelne kingitus

Nimelt asusin MM-finaalturniiri kajastades kollektsioneerima MMi külastavate fännide lühiportreesid, eesmärgiga täita MMi lõpuks ära 32 MM-il osalevast riigist koosnev ruudustik nii, et kõik oleksid esindatud. Uued portreed lisanduvad mosaiiki sedamööda, kuidas paslike vutifännidega kokku trehvan ja jutule saan.

Austraalia, Peter, Lee ja Andrew. Kohtumispaik: Spartaki staadion, 16. juuni.

«Jalgpall on Austraalias talialade seas neljandal kohal, jäädes alla mõlemale ragbile (rubgy unioon ja rugby league) ning Austraalia reeglitega jalgpallile (aussie rules football). Kriket on muidugi kah populaarsema, aga see on meie juures suveala. Aga jalgpalli MM pälvib Austraalias palju tähelepanu. Vaatamata sellele, et meie meeskond on autsaider. See on isegi hea, sest Austraalias armastatakse autsaidereid!

Austraalia koondise toetajad Lee, Andrew ja Peter. FOTO: Ott Järvela

Meie kolmiku jaoks on see neljas MM – alustasime 2006. aastal Saksamaal, kui Austraalia jõudis kaheksandikfinaali, kus Hispaania kohtunik viimasel minutil Itaaliale penalti kinkis. Sindrinahk, selline! Aga MM on sellele episoodile vaatamata alati suurepärane sündmus – parim viis tutvuda riigiga ning õhkkond on rahvusvaheline ja sõbralik. Siin kohtub põnevate inimestega, näiteks Eesti ajakirjanikuga. See on väga tähtis!» räägib kolmiku kõige joviaalsem liige Andrew.

Austraalia šansse alagrupist edasi pääseda pidas kolmik minimaalseks. «Aga arvestades Austraalia jalgpalli käsutuses olevaid pigem kasinaid vahendeid, on meeskond täiesti korralik. Ning, noh, meil on ainult 25 miljonit inimest,» sõnab Lee. «Oota nüüd, me räägime tüübiga Eestist, kus on vist ainult neli miljonit elanikku,» lausub Andrew. «Tegelikult 1,3 miljonit,» märgib Postimehe ajakirjanik. «Novot, Lee, ära seleta siin midagi, et Austraalia on väike riik. 25 miljonit on ikka suurriik!»

Esimesed muljed Venemaast on kolmel Austraalia vandersellile väga meeldivad. «Kõik on hästi korraldatud, ei mingit graffitit suvalistel seintel, tunne on turvaline – oleks meil Austraalias elu samasugune!» teatab Andrew. Kolmiku hoogsat tuju arvestades ei näinud Postimees mõtet selle viimase avalduse üle diskussiooni algatamises, vaid soovis meestele vahvat MMi.

«Meil on sulle ka üks küsimus – ega sa ei oska öelda, kus on lähim baar, kus antakse külma õlut?» uuris Andrew lõpetuseks. Õnneks olin ennem ühest õllekast mööda kõndinud ja oskasin januseid austraallasi aidata.

Kolumbia, Diego Rivera. Kohtumispaik: Tallinn-Peterburi buss, 15. juuni.

«See on minu jaoks teine MM, käisin ka neli aastat tagasi Brasiilias, kui kaotasime veerandfinaalis võõrustajatele. Me ei olnud toona võitmiseks valmis. Kaotasime mängu oma peades ära juba enne avavilet. Kuidas seekord? Keeruline öelda. Alagrupp pole kõige hullem, häid mängijaid meeskonnas nagu on, aga mingit suurt kindlust heas tulemuses ma ei tunne.