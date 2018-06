Mis juhtus kahe suurega? Eestis töötavad sakslasest ja brasiillasest treener selgitavad

Brasiilia piirdus eile õhtul Šveitsi vastu teatavasti 1:1 viigiga, veel hullemini läks veidi varem tiitlikaitsja Saksamaal, kes kaotas Mehhikole 0:1.

«Mehhiko vääris igati võitu, aga me ei näinud väljakul õiget Saksamaad,» lausus Eesti U17 koondise peatreener Lars Hopp. «Mis oli selle täpne põhjus, on eemalt keeruline ütelda. Kas tegemist oli füüsilise väsimuse või ei oldud vaimselt päris valmis? Pigem pakun, et natuke mõlemat. Igatahes ei võideldud, joostud ega tahetud sama palju kui vastane. Mehhiko oli märksa näljasem ja teravam.»

Hopp tõdes, et puudujääke kohtas igas väljaku punktis. «Rünnakul võeti lahenduste leidmiseks liiga palju aega. Enne löögile minekut üritati teha kümme söötu. Teravus puudus. Kaitsesse tagasi aga longiti, mitte ei spurditud tagasi. Mats Hummels mängis … ma ei teagi, ebanormaalselt halvasti. Ainult üks mees, Jerome Boateng, oli minu arvates tasemel. Kas see, et just tema oli hiljuti vigastatud ja teistest rohkem puhanud, on märk millestki?» viskas treener õhku vastuseta küsimuse.

Hopp sõnas: pigem siiski Saksamaa kaotas, mitte Mehhiko ei võitnud. «Veelkord: Mehhiko vääris võitu. Aga midagi geniaalselt neil teha ei tulnud. Piisas sellest, mida paberil nõrgemad meeskonnad tugevamate vastu ikka tegema peavad – kaitses kord majas ja teravad kontrad. Võti oli siiski, et Saksamaa lubas ise Mehhikol tema plaani ellu viia.»

Pikki aastaid Eestis töötanud, kuid Saksamaa jalgpalliga põhjalikult kursis Hopp ei viska siiski püssi põõsasse. «Seni on Saksamaa Joachim Löwi käe all küll mängu kohe käima saanud, kuid ma usun endiselt, et ka seekord õigustatakse oma Turniermannschafti (turniirimeeskond – toim) nimetust. Mida mäng edasi, seda paremaks on alati muututud. Teine kohtumine Rootsiga annab juba selgemad vastused: kas probleemid püsivad või järgneb reaktsioon?»

Hopp nägi ka selgeid võtmeid, mida Löw tema arvates tegema peaks. «Vaimse poolega on hõlpsam: meeskond peab üles ärkama ja juurde panema. Loodan, et eile peitus viga seal. Arvan, et kindlasti tuleks koosseisus teha vähemalt paar muutust. Kokkumäng võib küll natuke kannatada, aga kvaliteet kindlasti mitte.»

Avamängus andis endast märku Neymari-nimeline probleem. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Brasiilia: kadunud agressiivsus ja probleem nimega Neymar

Kauane Nõmme Kalju treener, ent enne Eestisse tulekut ka Brasiilia U17 koondise juures tegutsenud Aurelio vaatas Brasiilia – Šveits mängu koos rahvuskaaslasest Kalju ründaja, Premium liiga suurima väravaküti Liliuga.

«Mõistagi olen tulemuses pettunud. Brasiilia oli parem meeskond, aga ei suutnud seda tulemuseks vormistada. See, kui kergelt Šveits mängu tagasi ja neil värav lüüa lubati, oli muidugi andestamatu. Sellistes olukordades ei saa olla nii pehme nagu Miranda oli. Aga ma ei taha kindlasti teha etteheiteid ainult talle,» kõlas Getulio esimene arvamus.

Talle valmistas meelehärmi, miks meeskond keset mängu hoiakut justkui muutis. «Kuni 1:0 väravani oli kõik hästi. Seejärel lõpetati ühtäkki mängimine. Ma ei tea, kas Tite (Brasiilia peatreener – toim) andis korralduse püüda Šveitsi kaitsest veidi välja meelitada või kaotasid pallurid õige keskendumise. Igatahes minetati agressiivsus. Kvaliteeti on ju piisavalt, et ise mäng lõpetada, mitte ootama jääda.»

Samas rõhutas Aurelio otsemaid: viik pole katastroof ega süstinud temasse negatiivset hoiakut. «Kui lugeda tänast Brasiilia meediat, siis… Midagi ilusat seal pole. Tohutu kriitika,» vahendas brasiillane. «Surve mängijate õlul on meeletu. Olen kindel, et esimene mäng MMil oli neile seetõttu eriliselt raske ja järgmised tulevad vaimselt lihtsamad. Mina igatahes olen endiselt lootusrikas, ei tunne paanikat ja usun meeskonda.»

Samuti usub Aurelio Titesse. «Ta käekiri väga meeldib mulle. See, kuidas ta meeskonna valiksarjas ümber ehitas ja kindluse tagasi tõi, oli muljetavaldav. Brasiilial on nii palju häid mängijaid, et alati võib arutleda, miks treener eelistas üht teisele, tegi just sellise vahetuse ja nii edasi. Aga ma usaldan Titet täielikult,» lausus ta kolleegi kohta, kes klubitasandil töötanud üksnes kodumaal.