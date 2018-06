«Saksamaale kuluks üks valus mats marjaks ära!»

Mees, kes on näinud ja jäädvustanud Saksamaa jalgpallimeeskonna kahte MM-tiitlit (1990 ja 2014) ning kahte EM-tiitlit (1980, 1996), leidis pärast Die Mannschafti pühapäevast 0:1 kaotust Mehhikole Postimehega vesteldes, et üks valus mats kuluks maailmameistritele marjaks ära.

«Ei ole nii, et Saksamaa peab alati vähemalt poolfinaalis mängima, nagu 2006. aasta MMist on olnud. Vahepeal tuleb Saksamaa jalgpall korraks maa peale ka tuua, muidu minnakse liiga uhkeks. Praegu on juba mindud. Räägitakse kogu aeg, et Saksamaa on suurturniiride meeskond. Äkki seekord ei ole,» sõnas Perenyi.

Kogenud fotograafi sõnul mõjutab Saksamaa meeskonda siiani MMi eel esile kerkinud Türgi-skandaal, kui kaks koondislast, Mesut Özil ja Ilkay Gündoğan, poseerisid ühel fotol Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, mis põhjustas Saksamaal suurt pahameelt.

«Peatreener Joachim Löw pidanuks need mehed koondisest koju saatma. Kumbki pole nii eriline mängija, et neid poleks võimalik asendada. Valikut Saksamaal on, kõvasti! Aga nad jäeti meeskonda ning kuna kumbki sellest juhtumist sõnagi ei räägi, siis kirjutavad ajalehed sellest iga päev pikki artikleid. Ning ei tasu arvata, et mängijad seda ei tea. Teavad. Ja see ei luba neil täielikult mängule keskenduda,» kõlas Perenyi diagnoos pärast maailmameistrite kaotust Mehhikole.

Fotograaf sõidab pärast alagrupiturniiri koju tagasi, et naasta Venemaale poolfinaalideks ja finaaliks, aga üleeile õhtul oli ta pigem veendunud, et need toimuvad seekord Saksamaa osaluseta. «Meeskondlikkust napib igas mõttes,» sõnas Perenyi.

Eilne Rootsi 1:0 võit Lõuna-Korea üle tähendab, et Saksamaa on 23. juunil Sotšis peetavas teise vooru kohtumises Rootsiga silmitsi võidusunniga – igasugune muu tulemus seaks edasipääsu otsekohe suure küsimärgi alla.

Samas pole Saksamaa ainuke eeldatav soosik, kelle esimene kohtumine ei suutnud poolehoidjaid ilusas lähitulevikus veenda. Soosik number üks Brasiilia leppis Šveitsiga mängides 1:1 viigiga, sest läks pärast väga head avapoolaega hooletuks, lubas vastasel viigistada ega suutnud seejärel end enam piisavalt kõrgetel tuuridel toimima saada. Superstaar Neymari esitus oli heitlik.

Prantsusmaa meeskond alustas küll võiduga, aga Austraalia üle saavutatud 2:1 tuli läbi häda. Ladusust ja sujuvust oli platsil napilt ning peatreener Didier Deschamps pole nähtu järgi otsustades endiselt suutnud kujundada välja selget käekirja, mille järgi Prantsusmaa peaks mängima. Lihtsalt üheteistkümne väga hea jalgpalluri platsile saatmine üksi ju tulemust ei anna.

Argentina koondis pidi Islandi vastu leppima 1:1 viigiga, mis tõestas seda, mida oligi kardetud: meeskond sõltub üksnes ja ainult Lionel Messist ning kaitses on olukord kriitiline. Teise vooru kohtumine Horvaatiaga tõotab kujuneda suureks katsumuseks.

Tiitlipretendentidest võib avavoorus näidatuga ilmselt kõige rohkem rahul olla Hispaania, kes tegi Portugaliga küll 3:3 viigi, aga näitas väga head jalgpalli ning jäi võidust ilma vaid tänu Cristiano Ronaldo briljantsele mängule.