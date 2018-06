Suur vehklemistriumf tekitas järjekordse totra olukorra

EMi poolfinaalis pidi Lehis venelannast tiitlikaitsja Violetta Kolobova alistamisega oluliselt rohkem vaeva nägema kui Kuusk Beljajevaga. Nimelt jäi Lehis 7:12 kaotusseisu, kuid suutis poolfinaali lisaajal 14:13 võita.

Finaali alguses oligi värskem Kuusk, kes läks matši 10:5 juhtima. Krampidega hambad ristis võidelnud Lehis jõudis esimest korda juhtseisuni, kui tabloo näitas tema kasuks 13:12. Matši võitja selgus otsustaval torkel ja selle tegi Lehis.

«Mulle ei ole see veel kohale jõudnud,» ütles Lehis, kes vastas eile õhtul Postimehe kõnele dopingukontrollide ees kohustusi täites ega saanud seetõttu kuigi pikalt vestelda. «Suutsin end matši lõpuhetkedel vastastest paremini fokuseerida,» tõi ta välja oma triumfi peamise teguri.

Teatavasti teenis 23-aastane Lehis endale pääsme EMile üksnes tänu vehklemisliidu juhatuse otsusele, mis jättis individuaalturniirilt eemale neljapäevases naiskonnavõistluses Eesti ankrunaise rolli täitva 37-aastase Irina Embrichi. Samal ajal oli selge, et neljapäeval esindavad naiskonnavõistlusel Eestit Embrich, Kuusk, Beljajeva ning individuaalturniiril kaheksandikfinaaliga piirdunud Erika Kirpu. Värske Euroopa meister saabub aga juba täna koju.

«See oli mulle teada ja olin sellega arvestanud, seega ei saa ma öelda, et oleksin pettunud. Paraku on praegu koondises keerulised ajad,» lausus Lehis.

Koondise peatreeneri Kaido Kaaberma sõnul ei luba Lehist EMi naiskonnavõistlusesse lisada reeglid. Samamoodi jätavad reeglid Lehise välja juulis toimuvast MMi koondisest. Lehise treeneri Helen Nelis-Naukase sõnul on absurdne, et Euroopa meister ei esinda Eestit MMil.

«Ma ei ole sellega rahul. Võistkonna koosseisu tuleks muuta. Samuti tuleks Lehis lasta MMile, kuidas sa ei lase Euroopa meistrit MMile? Kaaberma ütles, et piletid on juba ostetud. Mina ütlen, et need tuleks prügikasti visata!» andis Nelis-Naukas selgelt mõista, mida ta keerulisest olukorrast arvab.

Kaaberma sõnul tuleks reeglitest siiski kinni pidada. Tekkis ju praegunegi totter olukord, kus valitsev Euroopa meister ei kuulu MMil Eesti koondisesse, üksnes seetõttu, et vehklemisliidu juhatus otsustas reegleid muuta.

«See ongi totter olukord. Kui me hakkame reegleid muutma ja väänama, tekivadki sellised olukorrad. Minu seisukoht on selline: mängu keskel reegleid ei muudeta. Küll aga võib seda teha hooaja alguses. Aga rõhutan, et mina ei ole see, kes reegleid teeb. Olen vaid koondise peatreener,» ütles Kaaberma.