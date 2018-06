Saade «Vormel 1 maailmas»: kas prantslased võiksid kodusel GP-etapil sähvatada?

Vormel ühe ajaloos on koguni 77 Prantsuse pilooti vähemalt ühel etapil osalenud. Kõige edukam on mõistagi olnud neljakordne maailmameister Alain Prost, kelle päralt olid individuaalvõidud aastatel 1985, 86, 89 ja 93. Ta on ka ainus Prantsuse piloot, kes on kunagi vormel 1 maailmameistriks tulnud. Kes on aga teised? Saade «Vormel 1 maailmas» neile algusega kell 00.30 keskendubki!