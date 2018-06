Venemaa treener: annaks jumal, et Salah oleks terve

Duellis Uruguayga (0:1) jäi Salah teatavasti pingile. Nüüd teatasid nii Egiptuse alaliit kui ka koondise liidri agent Ramy Abbas Issa taas, et Salah on mänguvalmis. Aga täpselt samamoodi oli ka enne avavooru kohtumist. Mõistagi räägivad Liverpooli staari osalemise poolt tõsiasjad, et ta on vahepeal saanud õlga ravida ja et Egiptus vajab Venemaa vastu võitu.

«Annaks jumal, et ta oleks terve,» vastas Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov Salah’d puudutanud küsimusele. «Egiptus on ühtlane meeskond, aga selge see, et Salah eristub. Taolised mängijad kaunistavad suurturniiri. Arvan ja loodan, et ta mängib ja me teame, mida peame tema vastu tegema.»