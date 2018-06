Eesti Meedia juht: Lehise kõrvalejätmine on absurdne

«Loodan, et segadus, mis vehklemisliidus juba pikemat aega üleval on olnud, saab lõpuks lahenduse. Praegu näeme tarbetut võitlust eri huvigruppide vahel, seda nii treenerite seas kui ka juhatuses. Kahtlemata on juhendajad isiksused, kuid alaliit peab suutma erimeelsustest üle olla ja ühtse tiimina välja minna,» sõnas Nuutmann.

«Praegune olukord, kus Euroopa meister Katrina Lehis sõitis koju, selle asemel, et naiskonda aidata, on kõrvalt vaadates absurdne. Hetkel on ka lahtine, kas ta saab osaleda MMil, ja kui saab, siis kas vaid individuaalvõistlejana või ka naiskonnas. Eri treenerite käe all treenivad epeenaised tõid taasiseseisvunud Eestile läbi aegade esimese tiitlivõistluse kolmikvõidu, andes ideaalse ajendi teravused selja taha jätta ja ühtse tiimina edasi minna. Vastasel juhul võivad väsida pidevatest tülidest nii fännid kui ka toetajad,» jätkas Nuutmann.