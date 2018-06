Vehklemisliidu president andis totrale olukorrale hinnangu

«Seda kõike on järgmisel hommikul liiga vara küsida. Teoreetiliselt võib MM-koosseis muutuda. Selleks peab juhatus sellise otsuse tegema. Kuid enne järgmist esmaspäeva me kokku ei saa tulla, sest oleme mööda maailma laiali,» ütles Hanson Postimehele.

Küsimusele, kas Lehise nimetamine MM-koosseisu on järgmisel juhatuse koosolekul päevakorras, vastas Hanson: «Ma ei saa seda täna hommikul kinnitada ega ümber lükata.»

Vehklemisliit kinnitas MM-koondise täpselt samal ajal kui EM-koondise. Kuid teatavasti tegi vehklemisliidu juhatuse otsus EMi individuaalvõistluse puhul erandi ning nimetas Irina Embrichi asemel koondisse hilisema Euroopa meistri Lehise. See otsus puudutas vaid EMi individuaalvõistlust. MM-koondise puhul sellist erandit ei tehtud ning nii võistkondlikul kui individuaalsel võistlusel on vähemalt praeguse seisuga Eestit esindamas Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk.

Hansoni hinnangul on praegune olukord tõesti veidi totter. «Siin on teatud määral vastuolu. Meil on asjatundjad ehk treenerite kollektiiv, kes teeb otsuseid. Meie andsime juhatuse poolt mõista, et nemad saavad otsuse teha võistkonna poole pealt. Aga see on tekitanud suurema konflikti ning me peame vaatama edasi, kuidas see olukord lahendada. Ma usun, et ajakirjanduse vahendusel ei tule selle lahendamine kasuks,» andis Hanson olukorrale oma hinnangu.

Kuid mida teha, et tulevikus selliseid olukordi vältida? «Reegleid tuleks täpsustada, et ei tekiks segadust. Ma olen seda meelt, et reeglistik peab olema selge, et kõik teaksid sellega arvestada. Teisalt peab see olema paindlik, et anda võimalus ootamatuteks muutusteks. See on tihtipeale keerulisem, kui esialgu paistab. Katrina Lehise võit seda ka näitas. Olukord on tõesti totter. On tekkinud sundseis tänu sellele, et on tehtud väga hea tulemus.»

Hansoni sõnul on mõistlik, et treenerite kollektiiv teeb otsuse võistkondliku võistluse koosseisu osas. Küll aga tuleks edaspidi mõelda, kuidas panna paika individuaalvõistlusele kvalifitseerumise tingimused. «Siin peaksid asjatundjad ütlema oma erapooletu seisukoha. Naiskonnavõistluse saan aru, et treenerid saavad otsustada – naiskonna võistluses on oma keemia ja hingamine. Aga see on tõesti arutelu koht, kuidas seda reeglit individuaalvõistlustele kvalifitseerumiste osas kohandada ja täiustada. MK-etappidel seda probleemi pole, sest seal pole osalus piiratud.»