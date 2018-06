Lehise treener MMist: kuskil pole kirjas, et naiskonna koosseis peab olema sama ka individuaalvõistlusel

«Algul jäi mulle mulje, et koosseis on otsustatud. Nüüd aga ikkagi tundub, et ei ole,» märkis Nelis-Naukas. «Kui Katrina MMile ei saa, siis loomulikult me sellega ei lepi, see poleks õiglane.»

Pilk alaliidu kodulehel olevatesse protokollidesse kinnitab järgmist: 15. mail peetud juhatuse koosolekul kinnitati vastavalt peatreeneri Kaido Kaaberma ettepanekule EMi ja MMi naiskonnavõistluse koosseisu Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu ja Irina Embrich. EMi individuaalvõistluseks määrati aga koondisesse tolle hetke naiste edetabeli esimesed neli sportlast ehk Beljajeva, Kuusk, Kirpu ja neljandana Lehis. Embrich oli selles tabelis viies.

Kas kaks nelikut peavad üldse kattuma?

«MMi individuaalvõistluse koondise osas hetkel otsust vastu ei võeta ja selleks koguneb juhatus esimesel võimalusel,» seisis 15. mai protokollis. Nädal hiljem ehk 21. mail juhatus koguneski ja hääletusele pandi ettepanek: «Moodustada MMile sõitva naiste epeekoondise sees eraldi MMi individuaalvõistluse koondis (võistkonnavõistlusteks juhatuse poolt kinnitatud koondisest erinevas koosseisus).»

Kuna hääletuse tulemusena anti ettepanekul kaks poolt- ja kaks vastuhäält, siis vastavalt alaiidu põhikirjale ettepanekut otsusena vastu ei võetud. Ilmselt ongi just see olukord tekitanud segaduse: kas see tähendab, et MMi individuaalvõistluse koosseis on jätkuvalt kinnitamata? Või hoopis seda, et kehtima jääb Kaaberma poolt võistkonnavõistluseks välja käidud koosseis ja nelik Beljajeva-Kuusk-Kirpu-Embrich võistleb MMil nii naiskondlikus kui ka individuaalarvestuses?

Nelis-Naukase arvates täitus Lehise EM-kullaga nende õudusunenägu, kes ei soovinud teda lubada kahe aasta eest Rio olümpiamängudele ega ka tänavusele EMile. «Seda kõige rohkem kardetigi – et Katrina teeb tulemuse ja mis siis saab? Sama oli enne Riot. Katrinal oli sama palju punkte kui Kirpul ja EMile pääsu otsustas ühe võistluse tulemus,» sõnas Nelis-Naukas.

Ka laagrid tekitavad küsimusi

«Kuid ütlen selle kohta nii – jumal on aeglane, aga õiglane. Eile oli ta meiega,» lisas Nelis-Naukas. Ta on enda sõnul üritanud Lehist eri leeride omavahelisest kemplusest võimalikult kaugel hoida. «Ausalt, kartsin, et ta murdub. Ehkki ütlesin talle, et toimuv ei käi sinu isiku vastu, lihtsalt igaüks hoiab oma kohast kümne küünega kinni. Tippsport ongi karm maailm. Aga alaliit ei saa nii mõelda, nemad peavad vaatama perspektiivi, nägema suurt pilti.»

Nelis-Naukas tänas samas alaliidu praegust juhatust, kes tegi otsuse Lehis EMile siiski lubada. «Mitte kuskil pole kirjas, et võistkonnavõistluse koosseisu tuleb laiendada ka individuaalvõistlusele,» viitas ta samas sellele, et reitingupunktide pingereas on Lehis praegu neljas ja Embrich viies. «Jah, Embrich oli vahepeal vigastatud, aga Katrina oli lapsepuhkusel. Praegu on neil kirjas võrdselt võistlusi ehk ma ei näe küll, kuidas Embrichile oleks siinkohal liiga tehtud.»