Arsenal soetas endale uue väravavahi

26-aastane väravavaht on Leverkuseni Bayeri väravat valvanud viimased seitse aastat ning on Saksamaa koondises kirja saanud kuus kohtumist. Nüüd said Arsenal ja Leverkusen Leno ülemineku osas kokkuleppele ja sakslane siirdus Arsenali.

Arsenali koduleht vahendab peatreener Emery sõnu: Leno on ülimalt hea ningkogenud väravavaht. Ta on olnud pikalt klubi esiväravavaht ning esinunud väga hästi. Meil on väga hea meel, et Leno meiega ühines.