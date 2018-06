Epeedraama koduhoovis ootab selgeid lahendusi

Kuid seejärel läks eriti valusaks paugutamiseks: kuuel viimasel hooajal on koju toodud seitse individuaalset ja kuus võistkondlikku medalit. Püünele on tõusnud viis naist, neist vaid koondise kogenuim liige Embrich on jäänud isikliku eduta. See-eest avasid üleeile EMil Novi Sadis medalikonto Katrina Lehis ja Kristina Kuusk. Õhtu oli sedavõrd vägev, et pronksiga «leppinud» Julia Beljajeva jäi nende kahe varju.