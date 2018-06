Venemaa on suurepärase turniiri algusega purustamas MMi rekordeid

Esmalt alistati turniiri avamängus suureskoorilise võiduga 5:0 Saudi-Araabia. Esimeses mängus on suutnud MMil rohkem väravaid lüüa vaid Itaalia, kui 1934 alistatu 7:1 USA.



Nüüd kohtuti alagrupi teises mängus Egiptusega ning üllatuslikult suudeti taas näidata ülimalt head mängu, tänu millele alistati Egiptus 3:1. See tähendab seda, et Venemaa on löönud kahe mänguga kokku kaheksa väravat. Sellega lähevad nad Itaalia koondisega rekordit jagama, Itaalia suutis sama palju väravaid lüüa kahe mänguga eelpool mainitud 1934 aasta MM-finaalturniiril.