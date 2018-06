Tenniselegendi diplomaatilise puutumatuse saaga sai huvitava pöörde

«Tema käsutuses olev diplomaatiline pass on võltsing,» ütles välisministeeriumi kantsler Cherubin Moroubama, vahendab BNS. Tema sõnul näitab dokumendi seerianumber, et see on üks «uutest passidest, mis 2014. aastal varastati».

Becker ütleb, et tal on diplomaadi staatus, sest ta on KAV-i spordiatašee Euroopa Liidu juures. Ekstennisist arvab, et see annab talle kaitset Suurbritannias tema vastu käivitatud pankrotimenetluste eest.