Fotod: Uibole tekkis uus-vana konkurent, Mayer 9000 punkti vormis

Kaheaastase pausi järel esimese mitmevõistluse läbinud Abele kerkis nädalavahetusel näidatud tulemusega Berliini EMi medalipretendentide hulka. Sakslase isiklik rekord on kaks aastat tagasi Ratingenis kogutud 8605 punkti. Tegu on hetkel ainsa Euroopa tippkümnevõistlejaga, kel vanust üle 30 aasta (31). Teine oli Ratingenis sakslane Manuel Eitel 8121 ja kolmas rootslane Marcus Nilsson 8120 punktiga.

Euroopa hooaja edetabelijuhina läheb augusti keskel toimuvale EMile vastu suure tõenäosusega Maicel Uibo, kel kirjas 8514 punkti. 8000 punkti piiri on ületanud tänavu 20 sportlast, neist kaheksa on sakslased ja neli eestlased.

Kui lisada 26-aastase prantslase nädalavahetuse tulemustele näiteks Rio olümpial püstitatud rahvusrekordi (8834 p) resultaadid (kaugushüpe 7.60, kõrgushüpe 2.04. odavise 65.04 ja 1500 m 4.25,49), kogunuks ta 8957 punkti. Arvestades punktide kadu teivashüppes, võib öelda, et Mayer on poolteist kuud enne suurvõistlust 9000 punkti vormis. Eatoni maailmarekord on 9039 punkti. Täispikka kümnevõistlust Mayer tänavu enne Berliini EMi teha ei plaanigi.