Soome odavisketäht naasis kaheaastase pausi järel võistlusradadele

Maailma odaviske üleüldise tase on olnud tänavu kõva. Saksa-trio Johannes Vetter, Andreas Hofmann ja Thomas Röhler on visanud üle 90 meetri, tšehh Jakub Vadljech 89 ja meie Magnus Kirt 88 meetrit.

«Maailmas tehakse kõvasid tulemusi,» tõdes Ruuskanen intervjuus Soome tabloidile Ilta-Lehti. «Berliini EMil pean viskama rekordkaugustesse, kui tahan suures mängus kaasa lüüa. Ja see ongi mul plaanis.»

34-aastase Ruuskaneni rekord 88.98 on visatud 2015. aastal. Soome parimaks odaviskajaks on kerkinud aga 21-aastane Oliver Helander, kelle isiklik rekord on tänavusest hooajast 85.46.