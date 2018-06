Ronaldost sai Euroopa läbi aegade edukaim väravalööja

Eelnevalt oli enim väravaid Euroopa koondise eest löönud legendaarne ungarlane Ferenc Puskas, kes lõi aastatel 1945-1956 Ungari koondise eest 84 väravat. Tänane Ronaldo löödud värav tähendab seda, et Ronaldo asus seda arvestust juhtima – Ronaldo on Portugali koondise eest löönud nüüd 85 väravat.

Kui nüüdseks on Ronaldo Euroopa parim väravalööja koondistes, siis järgmise rekordina võiks purustada ründaja sama saavutuse kogu maailma arvestuses. Hetkel on temast koondise eest enam väravaid löönud vaid iraanlane Ali Daei, kes on skoori teinud 109 korda.