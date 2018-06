Marokolased pinnisid Pepe tegevuse tõttu Portugali peatreenerit

Kas te ei leia, et teie võit on ebaõiglane, sest enne väravat tehti ju viga ning üldse oli kohtuniku töö kehv, esitati Santosele jutustavas stiilis küsimus. Portugallane pareeris: «Minu meeskond sai hea tulemuse, aga Maroko esitus oli samuti hea ja nad esitasid meile tugeva väljakutse. Maroko jaoks võib tulemus olla ebaõiglane, aga jalgpallis loevadki väravad. Ma pole oma meeskonna esitusega rahul, mis on Marokole kompliment. Mis puudutab Ronaldo väravat, siis esmalt lükkas Maroko mängija Pepet, kes end seejärel kaitses.»

Seejärel jätsid marokolased Santose rahule ning sel MMil avavõidu võtnud meeskonna peatreener sai rääkida muudel teemadel. «Kõige tähtsam asi on nüüd viimase vooru mäng Iraaniga, sest praegu pole veel midagi kindlat. Meie esimene eesmärk on alagrupist edasi pääseda, mis, nagu näitasid tunamullused Euroopa meistrivõistlused, on alati keeruline. Siis saab keskenduda play-off’ile, kus mõned asjad on teisiti,» sõnas Santos.