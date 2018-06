Urmo Aava: aastaks 2020 peab Rally Estonia olema maailma parim ralli

Urmo Aava tõdes, et pikas plaanis on turvalisus kogu ralli võtmeküsimus. «Pealtvaatajatele oleme loomas mugavat nutirakendust, mis viib pealtvaatajad lihtsa vaevaga ettenähtud kohtadesse. Samm-sammult oleme liikumas selles suunas, et publik vaataks rallit ainult ette nähtud kohtades. Piltlikult öeldes, kuhu me ei soovita minna ongi kõik keeluala,» rääkis Aava sellest, kuidas on plaan traditsioonilist ralli vaatamist muuta.

Antud idee on leidnud juba kõvasti ka negatiivset vastukaja, sest teoorias tähendab plaan seda, et tõelised rallifännid ei saagi katsel minna just enda poolt soovitud kohta. Ralli jälgimine rahvale mõeldud mahapööretes ja trampliinidel ei paku tõelistele fännidele absoluutselt rõõmu, sest paljud on harjunud käima sellistes kohtades, kus nad ei pea seisma tuhandete inimeste keskel.

«Me liigume traditsioonilisele ralli vaatamisele natuke vastu. 70 kilomeetrit teed kahelt poolt ei ole lihtsalt võimalik turvata. Lisaks ei lase me inimesi katsetele startidest ja finišitest. Uuendusena ei luba me ka rahval mööda katset jalutada sinna, kuhu nad ise soovivad,» rääkis Aava, kuidas üritatakse turvalisust paremini tagada.

Tarmo Hõbe rääkis lähemalt ka rahvale mõeldud pealtvaatajate punktidest: «Alakülas ehitame suure tribüüni, kuhu saab osta eraldi pääsme. Sealt on katse paremini jälgitav. Lisaks ehitame sinna suure lava kus tuleb katsete vahel Daniel Levi laulma. Melu on rohkem kui varem.»

Uue kohana on rahvale mõeldud ka Leigo järve kaldal üks pealtvaatajate punkt. «Looduskaunis kohas on autod pikalt jälgitavad. Sinna soovitan kindlasti rahval tulla. Tartu linnakatse toimub lauluväljaku ümbruses, katse pikkus on 1,5 kilomeetrit.»

Silver Kütt rääkis sellest, et ralli on üritatud teha võimalikult kompaktseks, kasutades katseid mis asuvad üheteisele lähedal. Kasutuses on nii vanemad katsed kui ka uuemad ja kitsamad lõigud. Selliseid lõike lisavad korraldajad selleks, et katsetel keskmist kiirust veidike alla saada. Lisaks on taastatud ka tehislikult hüppeid, et autod rohkem aega õhus püsida saaks ning rahvale paremat vaatemängu pakuks.

«Reaalsus on see, et kui teha 2020. aastal maailma parim ralli, siis on meil võimalik saada ka MM-sarja. Kui teeme keskpärast hea tasemega MM-testrallit, siis meil seda võimalust ei ole,» rääkis Aava sellest, millised võimalused on MM-sarja saamiseks.