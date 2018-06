Suarez kohtumisest Venemaaga: läheme alagruppi võitma!

«Jah, me nõuame Suareze sugustelt mängijatelt rohkem. Avamäng ei õnnestunud tal kõige paremini, aga sel korral sai ta paremini hakkama. Ta oli füüsiline, võitlusjanuline, tegi palju kaitsetööd ja lõi oma juubelimängus meie võiduvärava,» rääkis Tabarez, kes juhendamas Uruguayd neljandatel (1990, 2010, 2014, 2018) maailmameistrivõistlustel ja igal korral alagrupist edasi pääsenud.

Alagrupi võitja selgub järgmisel esmaspäeval, kui Uruguay läheb vastamisi korraldajamaa Venemaaga. Tabarez andis mõista, et eelseisev mäng on oluline, kuid märksa tähtsamaks peetakse kaheksandikfinaali, kus minnakse ilmselt vastamisi Hispaania või Portugaliga.

«Muidugi tahame alagruppi võita, aga kaheksandikfinaalis mängime juba elu ja surma peale. Meie koondisel on väga kõrged ootused. Oleme praegu heas vormis ja peame selle ära kasutama. Mäng Venemaaga on tähtis, aga loodetavasti saame seda mängu kuidagi ära kasutada ka väljalangemismängudeks,» sõnas Tabarez.

Kui peatreener hoidis enne alagrupi viimast mängu tagasihoidlikku joont, siis Suarez rääkis, et Uruguay läheb seda kohtumist Venemaaga igal juhul võitma. «Maailmameistrivõistlustel on kõik mängud rasked, aga meie läheme alati väljakule võidumõtetega. Meie eesmärk on alistada Venemaa ja lõpetada alagrupp võitjana!» sõnas Suarez Saudi Araabia mängu järel.