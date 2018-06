Hispaania juhendaja Hierro: me poleks Iraani Busquetsita võitnud

«Busquets on meie parim mängija. Ta muudab minu kui peatreeneri töö lihtsamaks. Au on teda juhendada,» rääkis Hierro Radio Espana vahendusel. «Me ei oleks Iraani Busquetsita võitnud. Ta on suurepärane mängija!» jätkas peatreener oma hoolealuse kiitmisega.

Mängus Iraaniga jõudis Hispaania sihile teise poolaja alguses, kui Costa õnnelikust jalapuutest pall tee väravasse leidis. Avapoolajal mängisid iraanlased umbkaitset, mida hispaanlased ei suutnud lahti muukida. «Keegi ei võida meistritiitlit kergelt. See on olnud selline nagu me arvasime – oma rütmi leidmine on keeruline. Poolajal korrigeerisime mõningaid asju ja saavutasime oma seatud eesmärgi,» rääkis Hierro.