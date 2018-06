Vaata saadet: droonilennutajate unelm - nüüd saab oma vidinaga ka võistelda!

Droonide võidukihutamine on USA-s ja Skandinaavias väga populaarne ja mõnede hinnangul tulevane olümpiaspordiala, millele saab nüüd ka Eestis kaasa elada. Möödunud pühapäeval startis Eestis suuremalt kui kunagi varem uus droonide võidusõidu liiga – Elisa Drone Racing League. Möödunud aastal Soomes peetud võistlus kolis tänavu Eestisse ja hõlmab endas terve aasta jagu etappe erinevates Eesti paikades. Hooaja üldvõitjale on pandud välja uhke 1000€ suurune rahaline auhind!

«Eelmine aasta osutus Robotexil toimunud Elisa droonivõistlus väga edukaks ja tänavu olemegi oma tegevust laiendanud. Elisa on tegemas Eestis erakordset droonide võistlusliigat, kus toimub veel seitse etappi üle Eesti,» ütles Toomas Polli, Elisa tehnoloogiaüksuse juht.

Otepää etapi puhul oli tegemist ka aasta esimese välivõistlusega, kus puuduvad droonidel igasugused tehnilised piirangud ja nii on võimalik näha nullist sajani 0,4 sekundiga kiirendavaid ning tippkiirusega 150 km/h lendavaid droone.

Liiga üks korraldajatest Rando Mere sõnas, et kindlasti on kohal esindatud riikide parimad piloodid, kes loodavad koguda väärtuslike punkte sarja arvestuses, kuid võistlema on oodatud kõik droonide huvilised.